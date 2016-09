BMW X2: Auto Salon Paris 2016 (Update)

Auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) zeigt BMW eine Concept-Studie des SUV-Coupés BMW X2. Mit der sportlichen Coupé-Version schließen die Münchner auch noch die letzte Lücke zwischen X1 und X6.



Zum Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) bringt BMW eine Concept-Studie des SUV-Coupés BMW X2 mit. Mit dieser setzt BMW fort, was die Münchner vor Jahren mit dem X6 begonnen hatten. Damals hat BMW die bis dahin klar getrennten Welten von SUV und Coupés unter einen Hut gebracht, was bei vielen Auto-Fans großes Erstaunen hervorrief. Inzwischen hat das SUV-Coupé schon einige Nachahmer auf den Plan gerufen, die den Bayern ein Stück vom lukrativen Kuchen der SUV-Coupés abnehmen wollen. In München ist man unterdessen voll auf den Geschmack gekommen und wird in einem weiteren Schritt den BMW X2 an die Seite der großen Brüder X4 und X6 stellen, um auch in der Liga des Range Rover Evoque wildern zu können. Allerdings gehen die Designer beim X2 Concept diesmal etwas weiter als bei den beiden Trendsettern aus der Serie. Mit riesigen Lufteinlässen im Bug, mit sehr viel markanteren Plastikplanken an den Radhäusern und entlang der Gürtellinie und vor allem mit einemeigenwillig glatten Heck irgendwo zwischen Jeep Cherokee und Alfa Giulia befreien sie sich aus dem Korsett ihrer bisherigen X-Karosserien und beweisen, dass ihre Phantasie noch nicht ganz verkümmert ist.

Bildergalerie: SUV-Coupé BMW X2

BMW Modellpalette bis 2016 (Video):

BMW X2 Concept auf dem Autosalon Paris 2016

Die Front des BMW X2 Concept wirkt aggressiver als beim M2, die Flanke robuster als beim X3 und das Heck schneller als bei einem Sechser – so wird die Studie tatsächlich zum Wandler zwischen den Welten könnte deshalb mehr werden als eine schnöde Karosserie-Variante: „Das Concept X2 verbindet die schnelle Gestik und flache Proportion eines Coupés mit dem robusten Aufbau eines X-Fahrzeugs. Es ist ein sportliches Fahrzeug mit markantem Charakter, mit dem wir der Marke BMW faszinierende neue Möglichkeiten im Design eröffnen“, freut sich deshalb auch Designchef Karim Habib. Aber der BMW X2 lebt nicht nur von der scharfen Silhouette und dem Kontrast zwischen rustikalen und rasanten Linien. Es sind auch viele Details, die sein Design ausmachen – nicht zuletzt die Niere mit den neu gebrochenen Längsstäben im Kühlergrill und natürlich die BMW-Logos an der C-Säule, die genau wie der leuchtend orange Lack an den legendären M1 erinnern.

BMW X2 als Lückenfüller zwischen X4 und X6

Technisch basiert der neue BMW X2 wohl auf der UKL-Architektur, die BMW auch bei den Tourer-Modellen der 2er-Reihe und natürlich beim X1 verwendet. Den Kunden bleibt somit die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb, die Motoren werden stets quer verbaut. In erster Linie dürften die bis zu 231 PS starken und zwei Liter großen Vierzylinder-Motoren für Vortrieb sorgen, als sparsame Einstiegsmodelle könnten später auch die Dreizylinder-Baukastenmotoren mit 1,5 Liter Hubraum nachgelegt werden. Im Innenraum des neuen BMW X2 versprechen die Münchner feine Materialien und eine coole Linienführung, schließlich spielen weiche Lifestyle-Faktoren bei einem kompakten SUV-Coupé eine wesentliche Rolle und müssen dazu beitragen, die trendbewusste Kundschaft vom Kauf zu überzeugen. Bis die ersten Unterschriften unter Kaufverträge gesetzt werden können, ist allerdings noch Geduld gefragt: Vor 2017 soll der BMW X2 nicht verkauft werden, wahrscheinlicher scheint derzeit ein Marktstart 2018.

Thomas Geiger/Lena Reuß/Benny Hiltscher