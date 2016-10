BMW M5 (2018): Erste Fotos vom F90

Der neue BMW M5 F90 (2018) kommt zum ersten Mal mit Allradantrieb. Erste Fotos zeigen den Prototypen noch verhüllt, unsere Illustration aber gibt einen Ausblick auf den Serien-M5!



Hier wird der BMW M5 (2018) schon vorab enthüllt – zumindest virtuell. Eine Illustration anhand der ersten 5er-Bilder ermöglicht einen Ausblick auf das Design des kommenden M5, der wohl erst 2018 zu uns stoßen wird. Aktuelle Erlkönig-Fotos zeigen die Power-Limousinen hingegen nur die aufgeklebte Folie und wilder Musterung, die uns den Blick auf das endgültige Design verwehren. Auch technisch dürfte der hier erwischte M5-Prototyp auf dem neuesten Stand sein und die aktuellste Allrad-Technik an Bord haben, denn hier liegt das Hauptaugenmerk der Entwickler in Garching: In seiner sechsten Generation wird der BMW M5 (F90) erstmals alle vier Räder antreiben, die Zeiten des Hinterradantriebs sind offenbar vorbei. Damit reagieren die Münchner auf die Nachfrage vieler Kunden in wichtigen Märkten wie den USA. Vor allem dort sind Power-Limousinen und -Kombis mit vier angetriebenen Rädern gefragter als ihre heckgetriebenen Pendants. Dass die zusätzliche Traktion auch beim Beschleunigen aus dem Stand von Vorteil ist und neue Bestwerte für den Sprint von 0 auf 100 ermöglicht, dürfte die Entscheidung noch leichter gemacht haben. Mit dem Paradigmenwechsel reagiert die M GmbH auch auf das veränderte Umfeld, denn alle wichtigen Rivalen des BMW M5 (2018) sind seit einiger Zeit zumindest optional als Allradler erhältlich. Keine größeren Veränderungen sind hingegen unter der Motorhaube zu erwarten, hier wird wie beim aktuellen BMW M5 ein V8-Biturbo zum Einsatz kommen.

BMW M5 F90 (2018) kommt mit Allradantrieb

Rund 600 PS werden die Insassen noch stärker in die Sitze der Power-Limousine drücken als bisher, vor allem bei der Beschleunigung aus dem Stand ist dank des Wechsels auf Allradantrieb mit erheblich gesteigerter Performance zu rechnen: Den Standardsprint von 0 auf 100 soll der neue BMW M5 (2018) in unter vier Sekunden schaffen. Dabei profitiert auch das Topmodell vom Leichtbau-Konzept der neuen BMW-5er-Generation, die rund 100 Kilogramm leichter als bisher werden soll. Im Fall des BMW M5 (2018) bedeutet die Diät, dass die neue Generation auch mit Allradantrieb etwas leichter als der aktuelle Hecktriebler ausfällt. Neben dem reduzierten Gewicht sorgt auch die neue Generation des BMW iDrive-Systems für spürbaren Fortschritt, unter anderem wird die aus dem 7er bekannte Gestensteuerung Einzug halten und eine noch intuitivere Bedienung des Infotainment-Systems ermöglichen. Wie schon die beiden Vorgänger wird natürlich auch der neue BMW M5 (F90) serienmäßig mit Head-Up-Display ausgestattet und ermöglicht es dem Fahrer so, die Augen stets auf der Straße zu halten und das Wesentliche niemals aus dem Blick zu verlieren. Doch die Kombination von luxuriöser Oberklasse und 600 PS starkem Sportwagen hat natürlich ihren Preis, ernsthafte Interessenten sollten mindestens 110.000 Euro für ihren neuen BMW M5 (2018) zurücklegen.

Benny Hiltscher