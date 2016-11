Alpina B5 Biturbo (2016): Preis

Gemessen an ihrer Performance waren die veredelten BMW-Modelle von Alpina schon immer ziemlich ...

Mit 600 PS stürmt der exklusive Alpina B5 Biturbo über die Zielgerade. Die unauffälligen Tuning-5er aus Buchloe gehören zu den schnellsten Oberklasse-Modellen der Welt. Preis: 108.600 Euro.

Gemessen an ihrer Performance waren die veredelten BMW-Modelle von Alpina schon immer ziemlich zurückhaltend, krawallige Optik und lautes Gebrüll überlässt man in Buchloe traditionell den anderen. Dass sich das Understatement keineswegs bis auf die Fahrleistungen erstreckt, wissen Kenner allerdings seit Jahren – und jetzt geht Alpina noch einen Schritt weiter. Ohne das Design auch nur im kleinsten Detail zu verändern, verpasst Alpina der B5 Biturbo Limousine (2016) und dem gleichnamigen Touring eine Leistungssteigerung auf stattliche 600 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment. Bisher gab es diese Hausnummern nur für die streng limitierte Edition 50, ab sofort werden alle B5 mit der vollen Power des 4,4 Liter großen V8-Biturbo ausgerüstet und können fortan noch souveräner über die Autobahn jagen. Der doppelt aufgeladene Achtzylinder wird stets mit einer Achtgang-Switchtronic kombiniert und lässt sich im Alltag Alpina-typisch unauffällig bewegen, auf Wunsch stehen die 600 Pferdestärken aber nahezu sofort zur Verfügung und warten nur darauf, den nächstbesten Sportwagen in die Schranken zu weisen.

Neuer BMW 5er (G30) im Video:

Preis: Alpina B5 Biturbo (2016) ab 108.600 Euro

Sowohl die Limousine als auch der neue BMW Alpina B5 Biturbo Touring (2016) benötigen nur 4,2 Sekunden, um aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Noch wohler fühlen sich die Alpina auf BMW 5er-Basis allerdings bei höheren Geschwindigkeiten, hier können sie ihre Power ungeniert ausspielen. Und weil Alpina auf eine elektronische Limitierung der Höchstgeschwindigkeit verzichtet, haben die beiden Oberklasse-Sportler auf der Autobahn so gut wie keine Konkurrenz. Schon der Kombi erreicht 323 km/h, die Limousine schafft es sogar auf 328 km/h und gehört damit zu den schnellsten Viertürern der Welt. Im Preis von 108.600 Euro sind bereits zahlreiche Sonderausstattungen enthalten, denn schließlich ist vielen Alpina-Kunden ein edler Innenraum mindestens so wichtig wie die überlegenen Fahrleistungen. Wer es nicht ganz so eilig hat und gesteigerten Wert auf Effizienz legt, kann auch weiterhin zu den 350 PS starken D5-Modellen mit Biturbo-Diesel greifen.

Benny Hiltscher