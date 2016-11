Mit Hightech aus der Luxuslimousine greift der BMW 8er ab 2019 die Klasse der Luxuscoupés an. Insbesondere die Konkurrenz aus Stuttgart ist dabei im Visier!



Der BMW 8er markiert ab 2019 den Nachfolger der aktuellen 6er-Baureihe und lebt den Prestige-trächtigen Markennamen wieder auf. Größer als das bisher auf dem 5er basierende, 4,89 Meter lange Coupé-Modell soll der BMW 8er (2019) auch mit Hilfe von Komponenten der Topbaureihe 7er höher zielen. Auch beim Design wird sich der künftig fünf Meter lange 8er am Teilespender orientieren, Experimente sind also kaum zu erwarten. Der gut betuchten Kundschaft gefallen gestreckte wie dynamische Linien, kombiniert mit den großen BMW-Nieren, die nahtlos in die Scheinwerfer übergehen. Letztere selbstverständlich in LED-Technik, ebenso die Rückleuchten. Damit der BMW 8er (2019) mit der seit Modellgenerationen etablierten Konkurrenz aus Stuttgart mithalten kann, dürfte eine Luftfederung zumindest gegen Aufpreis angeboten werden. Allradlenkung gibt's im 8er ebenfalls auf Wunsch. Mehr zum Thema: Das ist der neue BMW 5er

BMW 8er (2019) mit V8- und V12-Motoren

Die Motorenpalette des künftigen BMW 8er (2019), bestehend aus Reihensechszylindern und V12-Benzinern, orientiert sich an der des aktuellen 7ers. Sie hat also zwischen 320 und 610 PS. Beim V8-Benziner indes dürfte mittelfristig ein neuer, dem Motorenbaukasten entstammender Vierliter den heutigen 4,4-Liter-V8 ersetzen. Auch der neue 400-PS-Quadturbodiesel, ein gleich vierfach aufgeladener Reihensechszylinder, steht für den neuen BMW 8er (2019) bereit. Da sich der 8er zwischen dem 7er und den deutlich höherpreisigen Rolls-Royce einordnen soll, sind Preise rund um 150.000 Euro denkbar. Gefertigt wird der BMW 8er (2019) wie sein Vorgänger im Werk Dingolfing, das ab 2020 auch das 8er Cabrio bauen könnte. Mehr zum Thema: Neues Elektroauto BMW i5



