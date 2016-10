BMW 7er M Performance/M3: SEMA 2016

BMW wird mit zahlreichen M-Performance-Parts die SEMA 2016 (1. bis 4. November) beehren. Erste Teaser deuten schon jetzt darauf hin, dass man am Messestand der M GmbH unter anderem mit einem ausgerüsteten BMW M3 und einem BMW 7er rechnen kann.



Mit einer Handvoll Teaser-Bilder möchte BMW M Performance im Vorfeld der SEMA 2016 (1. bis 4. November) schon mal die Erwartungen auf kommende Ausstattungs-Extras der M GmbH schüren. Zu sehen sind neben einigen Detailaufnahmen ausgewählter M-Parts auch Silhouetten von BMW M3 und 7er BMW, mit denen man folglich in Las Vegas rechnen darf. Obwohl hauptsächlich im Dunkeln verborgen, erlaubt das Bild des M3 doch zumindest einige Anhaltspunkte zur Ausstattung desselben. Zu erahnen ist so ein massiver Heckspoiler, sowie der seitlich angebrachter Zierstreifen in den bekannten Fartben der M GmbH auf weißem Grund: Blau, schwarz, rot.

Bildergalerie starten: BMW M3 und 7er

BMW M3 im Video:

M Performance BMW M3 und 7er auf der SEMA 2016

Viel Carbon blitzt natürlich erwartungsgemäß auf den Detailaufnahmen, etwa an den M-Performance-Auspuffrohren oder im Innenraum des M3 rund um die Mittelkonsole. Auch der in Heckansicht gezeigte BMW 7er weiß mit seinen 21-Zoll-Felgen zu gefallen. Folgt das auf der SEMA 2016 vorgestellte Modell den bereits im August veröffentlichten Ausstattungs-Extras von BMW M Performance, dann dürfte die Limousine außerdem über einen schwarzen Nierengrill, Rückspiegelkappen aus Carbon und mehrere M-Schriftzüge verfügen. Etwa umgerechnet 6600 Euro kostet die komplette M-Performance-Ausstattung derzeit für den 7er-BMW.

Mehr zum Thema: Die Higlights der SEMA 2016

Julian Islinger