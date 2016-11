BMW 3er GT Facelift (2016): Preis (Update)

Mit dem unkonventionellen BMW 3er GT (2016) hat der Münchner Autobauer viele neue Kunden an die Marke gebunden. Ein Facelift soll sicherstellen, dass der 3er GT auch weiter erfolgreich bleibt. Das Upgrade startet zum Preis von 38.700 Euro.



Binnen drei Jahren hat sich der BMW 3er GT (2016) über 130.000 Mal verkauft und damit besonders viele neue Kunden zur Marke geholt. Jetzt steht der Preis für das Facelift fest, denn damit der BMW 3er GT seine Rolle als Eroberer auch weiterhin mit Erfolg spielt, wird er zur Hälfte der Laufzeit auf den aktuellen Stand gebracht und steht deshalb jetzt mit aufgefrischtem Design, erweiterter Ausstattung und neuen Motoren bei den Händlern. Der Basis-Preis liegt bei 38.700 Euro (Alle Preise in der Tabelle). Zu erkennen ist der geliftete 3er GT aber vor allem bei Dunkelheit. Denn während man bei Tag schon sehr genau nach den neuen Schürzen und Schwellern am 3er GT schauen muss, wird er bei Nacht buchstäblich zur Lichtgestalt und strahlt künftig vorn wie hinten serienmäßig mit LED-Technik. Auch innen setzen die Bayern beim aufgefrischten BMW 3er GT (2016) auf den schönen Schein und einen großen Glanz. Es gibt deshalb vor allem neue Zierleisten und ein aktualisiertes Infotainment-System mit neuer Grafik-Oberfläche und einfacherer Bedienung. Wichtigste technische Neuerung ist beim neuen 3er GT die induktive Ladeschale für das Smartphone, mit der auch ein WLAN-Hotspot Einzug hält. Mehr zum Thema: Preise für M760Li xDrive

Preis für gelifteter 3er GT (2016) ab 39.700 Euro

Während beim Design des aufgefrischten BMW 3er GT (2016) nur gekleckert wurde, wird unter der Haube geklotzt. Denn alle drei Benziner sind neu in der Baureihe des 3er GT, aber auch das Angebot der Diesel wird aktualisiert. So stehen beim gelifteten 3er GT (2016) nun drei Otto-Motoren mit 184 PS, 252 PS oder 326 PS und fünf Diesel von 150 bis 313 PS zur Wahl – darunter ganz neu ein 325d mit 224 PS mit einem Normverbrauch von 4,7 Litern. Damit schafft selbst der langsamste 3er GT den Sprint von 0 auf 100 km/h in 9,2 Sekunden und erreicht bei Vollgas 210 Sachen. Weil es die meisten Motoren auch mit Automatik gibt und das Angebot der Allrad-Varianten üppig ist, wächst die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten beim aufgefrischten BMW 3er GT auf 18 Varianten. Zwar spricht BMW stolz von bis zu 14 Prozent weniger Verbrauch und stempelt den neuen 3er GT bei Werten ab 5,8 Litern für die Benziner und 4,3 Litern für die Diesel zum Saubermann in der gehobenen Mittelklasse. Doch vornehme Zurückhaltung ist den Bayern trotzdem fremd. Im Gegenteil: Um den sportlichen Anstrich des gelifteten BMW 3er GT noch einmal zu betonen, haben die Designer den Durchmesser der Endrohre sogar noch einmal vergrößert. Mehr zum Thema: Das kostet der BMW i8 Protonic Red

Preise BMW 3er GT (2016) 320i ab 38.950 Euro 330i ab 46.150 Euro 340i ab 52.350 Euro 318d ab 38.700 Euro 320d ab 41.450 Euro 325d ab 47.500 Euro 330d ab 51.300 Euro 335d xDrive ab 56.050 Euro

