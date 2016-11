BMW 1er (2018): Erste Informationen

Für mehr Platz und effizientere Motoren im künftigen BMW 1er (2018) müssen Hinterradantrieb und quer verbaute Motoren weichen. Auf die gewohnt hohe Dynamik müssen BMW-Fans dennoch nicht verzichten.



Schreck lass nach! Der kommende BMW 1er baut zum Modellwechsel Ende 2018 auf einer neuen Technik-Plattform auf ("Untere Klasse", kurz UKL2) und verliert seine Alleinstellungsmerkmale in diesem Segment – den längs zur Fahrtrichtung eingebauten Motor und den Hinterradantrieb. Auch die dreitürige Variante des BMW 1er (2018) wird wohl nicht mehr weiter gebaut. Ein kleiner Trost für hartgesottene BMW-Fans: Beim Kompaktvan 2er Active Tourer und beim SUV-Derivat X1 hat die frontgetriebene Lösung bereits ihre dynamischen Qualitäten unter Beweis gestellt. Unter raumökonomischen Gesichtspunkten ist die in dieser Klasse übliche Anordnung des Antriebs ohnehin vorteilhaft, baut sie doch deutlich kompakter. So wird der neue BMW 1er (2018) vor allem im Innenraum größer und dürfte es der Konkurrenz aus dem Schwabenländle nicht leichter machen. Äußerlich wird sich der künftige 1er (2018) zahlreiche Anleihen von der Studie Concept Compact Sedan nehmen, also eine flache Schnauze mit schmalen Scheinwerfern und großen BMW-Nieren in den Fahrtwind recken. Das Heck des BMW 1er (2018) wird muskulöser, dynamischer und verliert die Beliebigkeit des Vorgängers. Mehr zum Thema: Kommt ein BMW M2 Clubsport?



BMW 1er (2018) gibt's auch als Hybrid-Version

Die Motorenpalette schöpft aus dem in 0,5-Liter-Zylindereinheiten skalierten Baukasten, sodass die 1,5-Liter-Versionen folglich mit drei Zylindern auskommen müssen. Die Zweiliter-Benziner für den künftigen BMW 1er (2018) erreichen bis zu 252 PS. In welcher Form der 340 PS kräftige Dreiliter-Reihensechszylinder im M140i ersetzt wird, verraten die Bayern noch nicht. Sehr wahrscheinlich ist hingegen die Hybridvariante 125xe. Hier arbeiten ein Dreizylinder-Turbo mit 136 PS und ein 88 PS starker E-Motor (65 kW) zusammen. Der Stromer treibt in diesem Falle die Hinterachse an. Auch im neuen BMW 1er (2018) wird ein digitales Cockpit dem Trend folgen, den das optimierte Infotainment-System iDrive weiterführt. Seine Sprachsteuerung wird künftig sogar frei formulierte Befehle verstehen können. Ob das die hartgesottenen BMW-Fans versöhnlich stimmt? Mehr zum Thema: Das ist das 2er Gran Coupé

