Audi S8 plus (2015): Preis (Update!)

Der Audi S8 plus (2015) zeigt sogar den meisten Sportwagen die Rückleuchten. Nicht nur die Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 3,8 Sekunden sorgt für Schnappatmung, auch der Preis.



Die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei: Der Audi S8 plus (2015) ist die schärfste Luxuslimousine in der langen Geschichte der Ingolstädter! Das Kraftpaket stellt das bisherige Topmodell S8 klar in den Schatten und übertrumpft ihn in jeder Hinsicht. Der Audi S8 plus (2015) hat mehr Leistung, bessere Fahrleistungen und ist in jeglicher Hinsicht noch souveräner! Der bewährte Vierliter-V8-TFSI hat für den Einsatz im S8 plus (2015) dank angepasster Software und verändertem Turbolader eine deutliche Leistungssteigerung erhalten. Statt 520 stehen nun stattliche 605 PS im Datenblatt, das maximale Drehmoment steigt von 650 auf bis zu 750 Newtonmeter im Overboost-Modus. Die logische Konsequenz sind wahrhaftig dramatische Fahrleistungen des Audi S8 plus (2015): Dank quattro-Allradantrieb geht es in nur 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und auf ein Spitzentempo von sportwagenverdächtigen 305 km/h. In Deutschland ist die geöffnete Höchstgeschwindigkeit – sonst 250 km/h – übrigens Serie, da Audi das Dynamikpaket gleich mitliefert. Mehr zum Thema: Das ist der neue Audi A8

Preis: Audi S8 plus (2015) ab 145.900 Euro

Keramikbremsen, eine zweiflutige wie soundgewaltige Abgasanlage und 21-Zoll-Alufelgen mit 275er Bereifung gehören mit zum plus-Paket. Optisch ist der Audi S8 plus (2015) an carbonisierten Spoilerlippe, Flaps und Blades zu erkennen. Obendrein leuchtet der S8 plus (2015) aus dunkleren Rückleuchten. Im Interieur zeigt der Audi S8 plus (2015) seine nochmals sportlichere Note mit roten Nähten, die auf einen Materialmix aus Alcantara, Klarvierlack und gebürstetem Aluminium trifft. Der exklusive wie sportliche Spaß hat aber Audi-typisch auch seinen Preis: Der Audi S8 plus (2015) startet bei einem Preis von 145.900 Euro – und übertrifft damit den S8 um sagenhafte 39.000 Euro! Mehr zum Thema: Erste Fotos vom neuen Audi S8

