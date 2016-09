Audi RS 3 LMS: Autosalon Paris 2016

Der Audi RS 3 LMS ist Audis neues Einstiegsmodell für den Kundensport und steht jetzt auf dem Autosalon Paris (1. bis 16. Oktober). Die TCR-Version der RS 3 Limousine stellt den Kundensport bei Audi auf eine noch breitere Basis.



"Audi betreibt seit Generationen Motorsport auf höchstem Niveau", heißt es zur Präsentation des Audi RS 3 LMS auf dem Autosalon Paris (1. bis 16. Oktober). Mit dem Audi R8 LMS ist es Audi Sport customer racing in sehr kurzer Zeit gelungen, parallel zu den Werksengagements in der WEC und in der DTM ein erwähenswertes Kundensport-Programm aufzubauen. Der Audi R8 LMS ist inzwischen Marktführer in seinem Segment. Dasselbe hat man wohl nun mit dem Audi RS 3 LMS vor, der Kundenteams eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in den Rennsport bietet. Der Audi RS 3 LMS (Gewicht: 1250 Kilo) wird deshalb von Audi Sport customer racing für die noch relativ junge TCR-Kategorie entwickelt, beschleunigt in rund 4,5 Sekunden auf Tachostand 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 240 km/h. Der bewährte Vierzylinder-Zweiliter-TFSI-Motor leistet im TCR-Trimm 243 kW (330 PS). Mehr zum Thema: Audi RS 3 Limousine

Audi Modellpalette Sport bis 2016 (Video):

Audi RS 3 LMS auf dem Autosalon Paris 2016 vorgestellt

Neben einer internationalen TCR-Serie, deren Rennen teilweise im Rahmen der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft stattfinden, werden immer mehr nationale Rennserien für TCR-Tourenwagen gegründet. Auch große Langstrecken-Rennen wie die 24 Stunden Nürburgring schreiben inzwischen TCR-Klassen aus. In Sachen Sicherheit geht Audi Sport customer racing keine Kompromisse ein. Zum umfangreichen Sicherheitspaket zählen ein Sicherheitstank nach FIA-Reglement, eine Rennsport-Sicherheitszelle, der PS3-Sicherheitssitz, FIA-Sicherheitsnetze auf beiden Seiten des Sitzes und eine Rettungsluke im Dach analog zum Audi R8 LMS. Die Auslieferung der ersten Audi RS 3 LMS für Kunden beginnt Audi Sport customer racing im Dezember dieses Jahres und damit rechtzeitig vor dem Saisonstart der wichtigsten TCR-Rennserien 2017. Der Kaufpreis wird bei 129.000 Euro für die TCR-Variante mit sequenziellem Sechsgang-Renngetriebe und 99.000 Euro für eine Clubsportversion liegen.

az