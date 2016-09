Erste Teaser-Fotos und -Videos machen neugierig auf den neuen Audi Q5, der auf den Autosalon Paris 2016 rollt. Die Q5-Ablösung geht Ende 2016 ab Preisen von rund 38.000 Euro in den Handel. Das wissen wir!



Der Q5: einer der Bestseller von Audi. Warum also ein Erfolgsrezept großartig ändern? Dementsprechend vorsichtig wurde das Design des neuen Audi Q5 überarbeitet, der sich auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) die Ehre gibt. Erste offizielle Aufnahmen von Audi zeigen auch, dass der nächste Q5 denSchritt zum Eckigen vollzieht – ganz nach Vorbild des großen Bruders Q7. An der Front des künftigen Q5 zeigt sich ein dreidimensionaler Grill, der nach Wunsch von Chefdesigner Marc Lichte die Q-Reihen besser von den anderen Baureihen unterscheiden soll. Zudem erhält der Audi Q5 erstmalig Matrix-LED-Scheinwerfer. Bei kaum gewachsenen Außenabmessungen soll der Audi Q5 aber bis zu 90 Kilogramm leichter werden. Möglich macht das die neue Basis, die neueste Generation des Modularen Längsbaukastens (intern MLB Evo genannt). Technisch ist der Audi Q5 stärker denn je mit dem ebenfalls sehr jungen A4 verwandt. Das zeigt sich auch in der Motorenauswahl: So werden vier TDI und drei TFSI die nächste Generation des Audi Q5 antreiben. Das Leistungsspektrum reicht von 150 bis 272 PS. Wer noch mehr Leistung haben möchte, hat die Alternative zwischen dem SQ5 mit über 330 PS starkem V6-Turbodiesel oder dem RS Q5 mit 2,5-Liter-Fünfzylinder und 400 PS.

Bildergalerie: Audi Q5 auf Autosalon Paris 2016

Audi Q5 (2016) im Teaser-Video:

Audi Q5 (2016) rollt auf Autosalon Paris 2016

Mit den neuen Audi Q5 feiert auch ein Allradsystem namens "ultra-Technologie" seine Premiere. Es versorgt nur die Räder mit Kraft, die sie situationsbedingt auch benötigen. Ansonsten fährt der Audi Q5 spritsparend mit Frontantrieb. Zum ersten Mal soll der Audi Q5 auch als Plug-In-Hybrid zu haben sein: Kombiniert wird ein 252 PS starker Zweiliter-TFSI mit zwei Elektromotoren à 54 PS und 115 PS, je einer an der Vorder- und Hinterachse. Auch bei den Assistenzsysteme erhält der Audi Q5 eine Frischzellenkur: So bietet das SUV in der neuen Generation utner anderem den teilautonomen Stauassistenten an, der bis 65 km/h das Lenken unterstützt und Fahrspuren wie andere Verkehrsteilnehmer erkennt und im Notfall selbstständig herunterbremst. Im Innern des Q5 tauchen schon von anderen Audi-Modellen bekannte Technik-Features auf, darunter das Digitaltacho aus A4 und TT und die Smartphone-Integration aus dem Q7. Die neue Generation der MMI Navigation agiert über ein 8,3 Zoll großen Monitor sowie ein Head-up-Display und bietet WLAN für bis zu acht Endgeräte. Gesteuert wird das Infotainment im Audi Q5 in einem Mix aus Multifunktionslenkrad, Sprachbedienung und dem bekannten Dreh-Drück-Steller. Am Ende des Jahres feiert der in Mexiko gebaute Audi Q5 seinen Marktstart und kommt zu Schätzpreisen von 31.000 Euro auf den Markt!

Alexander Koch