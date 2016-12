Audi A8 (2017): Neue Fotos (Update)

Auch wenn es in Skandinavien derzeit bitterkalt ist, geht die Entwicklung des Audi A8 (2017) nun in die heiße Phase. Ausgerechnet im äußersten Norden des Kontinents ...

Auch vom eisigen Winter Skandinaviens lässt sich der Audi A8 (2017) nicht stoppen. Die Luxuslimousine zündet ein Hightech-Feuerwerk und setzt auf ein Cockpit mit gleich drei Touchscreens.



Auch wenn es in Skandinavien derzeit bitterkalt ist, geht die Entwicklung des Audi A8 (2017) nun in die heiße Phase. Ausgerechnet im äußersten Norden des Kontinents muss sich die neue Luxuslimousine in diesen Tagen weiteren Härtetests unterziehen und dabei zeigen, dass ihr auch zweistellige Minusgrade und völlig vereiste Straßen keine größeren Sorgen bereiten. Dank der Traktion des Allradantriebs quattro ist bestens dafür gesorgt, dass die Kraft der Motoren auch auf Schnee und Eis sicher in Vortrieb umgewandelt werden kann. So bleibt der Erlkönig zwar nicht stecken, unseren Fotografen entkommt er aber dennoch nicht und wir erhalten einen guten Eindruck vom Design, das sich stark von der aktuellen Generation unterscheidet. Der völlig neu gestaltete Singleframe-Grill wird den Audi A8 (2017) schon auf den ersten Blick als Neuheit erkennbar machen, den bei anderen Baureihen mitunter aufgekommenen Vorwurf zu großer Ähnlichkeit mit dem Vorgänger riskieren die Ingolstädter nicht erneut. Die neue Formensprache stammt aus der Feder von Chefdesigner Marc Lichte und soll auch das Selbstbewusstsein von Audi zur Schau tragen, mit der vierten A8-Generation auch in der Luxusklasse auf die Überholspur zu wechseln. Mehr zum Thema: Erste Fahrt im neuen Audi Q2

Neuer Audi A8 (2017) mit Hightech-Cockpit

Neuesten Informationen zufolge gewährt Audi mit dem E-tron Quattro Concept bereits einen Einblick in das neue Cockpit des A8. Demnach ist nicht das Elektro-SUV Q6 das erste Auto mit der nahezu knopflosen Schaltzentrale, sondern schon der Audi A8 (2017). Es wird drei Displays geben, von denen das größte 14,1 Zoll misst und auf denen mit Touch-Funktion alle Einstellungen vorgenommen werden können. Das Besondere daran wird ein haptisches Feedback, über das dem Nutzer die Aktivierung oder Deaktivierung einer Funktion bestätigt wird, sodass der Blick des Fahrers auf der Straße bleiben kann. Neben der neuen, komfortablen Bedienung wird sich der Audi A8 (2017) so sportlich wie noch nie zeigen, trägt Züge der Studie Audi prologue und eine coupé-hafte Dachlinie – was unsere Fotos von A8-Prototypen in Skandinavien und auf dem Nürburgring bereits deutilich zeigen. Mehr zum Thema: Zweiter Audi Q3 erscheint 2018

Neuer Audi A8 (2017) kommt ohne Knöpfe aus

Doch nicht nur beim Design, auch technisch möchte der neue A8 punkten und neue Kunden an Land ziehen. Daher wird der Audi A8 (2017) erstmals Laser-Matrix-Licht erhalten, das die Fahrbahn und die Umgebung effizient ausleuchten kann, ohne dabei den Gegenverkehr zu blenden. Die vom Audi Q7 bekannte, aktive elektromechanische Wankstabilisierung (eAWS) wird es auch im neuen Audi A8 (2017) geben. Zu den technische Raffinessen des neuen A8 zählt auch das neue 48-Volt-Bordnetz, das mit einem Riemen-Starter-Generator kombiniert werden kann, der den herkömmlichen Anlasser und auch die Lichtmaschine im A8 ersetzt. Vorteil: Die aus einer Lithium-Ionen-Batterie gespeiste 48-Volt-Maschine kann den Antrieb des neuen Audi A8 wie ein Mild-Hybrid unterstützen oder auch – etwa beim autonomen Rangieren – den Antrieb ganz übernehmen. Mit einer Leistung von 12 kW versprechen sich die Audi-Ingenieure von der 48-Volt-Maschine, dass der neue Audi A8 (2017) bis zu 0,8 Liter Sprit pro 100 Kilometer spart. Beim neuen Audi A8 (2017) sollten wir uns auch unbedingt den Begriff "eROT" merken: Er steht abkürzend für den "elektromechanischen Rotationsdämpfer" und ist eine Technik, die in wenigen Jahren den heutigen hydraulischen Dämpfer ersetzen wird. Dabei nimmt im neuen Audi A8 ein Hebelarm die Kräfte auf, die etwa bei Unebenheiten am Radträger wirken. Über ein Getriebe wird diese Kraft auf eine E-Maschine übertragen, die sie in Strom umwandelt.

Neben den neuen Touchscreens wird die Bedienung des Audi A8 (2017) im Innenraum noch andere neue Wege einschlagen und lässt sich zukünftig auch über Sprachsteuerung bedienen. Apple Carplay und Android Auto erlauben die Vernetzung mit dem Handy, LTE-Technik die Nutzung eines WLAN-Hotspots und von Live-Verkehrsinformationen. Zudem soll das Infotainmentsystem im neuen A8 (2017) lernfähig sein, sich also seinem Fahrer und dessen Wünschen anpassen und entsprechende Vorschläge machen. Neueste Assistenzsysteme und autonomes Fahren bis 130 km/h ermöglichen dem Fahrer des neuen Audi A8 (2017), im Stau komplett abzuschalten und sich kurzzeitig auf andere Dinge zu kontentrieren. Motorenseitig sind im neuen A8 hingegen keine allzu großen Sprünge zu erwarten: Die Motoren des bisherigen A8 werden stark überarbeitet, zum Teil mit dem vom Q7 bekannten elektrischen Turbolader effizienter gemacht und wahlweise mit dem Allradantrieb quattro kombiniert. Erstmalig kommt auch ein Plug-In-Hybrid als Option hinzu. Mit einer Menge Hightech also startet der neue Audi A8 ab 2017 ins Rennen um die beste Luxusklasselimousine. Das verspricht heiße Vergleichstests! Mehr zum Thema: Der neue Audi A5 ist raus



