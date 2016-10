Atieva Atvus (2018): Erstes Bild

Mit dem Atieva Atvus will der noch recht junge Elektroauto-Unternehmer Atieva frühestens 2018 die Konkurrenz von Telsa attackieren. Besonders im Fokus liegt dabei das Model S. Nun gibt es ein erstes Bild des Atvus-Protoypen.



Aus dem Silicon Valley kommt mit dem Atieva Atvus frühestens 2018 ein neuer Konkurrent für das Tesla Model S. Das jedenfalls hat das noch junge Elektro-Unternehmen aus Kalifornien jetzt verlauten lassen. Vorgestellt werden soll der Atieva Atvus jedoch schon früher, gerüchtehalber vielleicht schon im Dezember 2016. Was uns dann erwarten könnte, deutet sich schon jetzt mit einem ersten Bild des Atieva Atvus an, das auf einer amerikanischen Website geleakt wurde. Leider ist das Bild sehr grobkörnig, man erkennt aber trotzdem genug Details, um sich ein genaues Bild vom kommenden Atieva Atvus (2018) zu machen.

Demnach wird der Atieva Atvus (2018) eine fünftürige Limousine mit sehr reduzierter Linienführung sein, die direkt in den Jagdgründen des Tesla Model S wildern möchte. Türöffner sind keine zu sehen, auffällig ist auch das teilweise verkleidete Hinterrad. Mit technischen Details zum Atieva Atvus wird indessen noch gegeizt, bekannt ist bisher lediglich die Aussage, dass er von 0 bis 100 km/h in unter drei Sekunden sprinten soll. Die zugehörige Technologie wird derzeit von Atieva in einem modifizierten Mercedes Vito erprobt, der schon jetzt angeblich nur 3,1 Sekunden für Tachostand 100 km/h benötigt. Obwohl Atieva seinen Firmensitz in Kalifornien hat, soll der Atvus übrigens zeitnah in China gefertigt werden, wo ein Gros seiner Förderer sitzt.

