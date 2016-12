Neuer VW Tiguan Allspace: Erste Fahrt

Der neue VW Tiguan Allspace lässt sich keinen Bären aufbinden, und will sich erfolgreich gegen den mit Lorbeeren ausgezeichneten Kodiak von Skoda wehren. Wie sich der Tiguan Allspace dabei schlägt, klärt unsere erste Fahrt.



Eine Generation lang haben VW beim ihrem Tiguan eine "One Size Fits All"-Strategie gefahren und alle Bedürfnisse mit einem Format abgedeckt. Mit dem neuen VW Tiguan Allspace wird sich das jetzt aber enden. Doch zuerst die Vorgeschichte: Spätestens seit die ebenso praktische wie preiswerte Schwester Skoda für ihren großen Kodiak mit Vorschusslorbeeren nur so überhäuft wird, hat offenbar auch in Wolfsburg ein Umdenken eingesetzt und der Tiguan bekommt endlich einen großen Bruder. Nein, für den Import des mehr als fünf Meter langen und zwei Meter breiten Atlas aus den USA fehlt den Managern leider der Mut. Doch immerhin bringen sie im neuen Jahr zu Preisen knapp unter 30.000 Euro den neuen VW Tiguan Allspace und ziehen ihren Bestseller dafür um gute 20 Zentimeter in die Länge.

Bildergalerie starten: Neuer VW Tiguan Allspace

VW Tiguan (Video):

Erste Fahrt im neuen VW Tiguan Allspace

Mit elf Zentimetern mehr Radstand und weiteren zehn Zentimetern Überhang im Heck wächst der neue VW Tiguan Allspace auf 4,70 Meter. Das reicht nicht nur für einen Kofferraum von ähnlichem Format wie beim Kodiak, sondern auch für eine dritte Sitzreihe wie beim Atlas. Während die Amerikaner ihr SUV allerdings tatsächlich in allen drei Reihen besetzen können, klappt das im neuen VW Tiguan Allspace nur mit Kleinkindern. Und schon die müssen sich ziemlich dünne machen, bis sie durch die Tür und an der verschiebbaren zweiten Reihe vorbei in den Fond geklettert sind.

Mehr zum Thema: Erste Fahrt im VW Atlas

Neuer VW Tiguan Allspace bis zu 240 PS stark

Während sich hinten also einiges ändert beim neuen VW Tiguan Allspae, bleibt vorne alles beim Alten: Auch den Tiguan XL gibt es mit drei Benzinern von 150 bis 220 PS und drei Dieseln von 150 bis 240 PS. Zwar ist der neue VW Tiguan Allspace das praktischste SUV in der VW-Familie und zugleich eine ernsthafte Gefahr für die Siebensitzer von Caddy und Touran. Doch weil es ja gerade beim SUV nicht immer nur Praxistauglichkeit, sondern oft genug auch um Prestige geht, wollen es die Niedersachsen dabei nicht belassen. Als dritten im Tiguan-Bunde gibt es deshalb bald noch ein sportliches SUV-Coupé und für alle, die es wirklich groß wollen, kommt zum Ende des Jahres ein neuer Touareg. Nicht viel geräumiger, aber ein bisschen länger. Läuft!

Mehr zum Thema: Alle Infos VW Atlas

Thomas Geiger