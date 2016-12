Neuer VW Golf GTI Clubsport S: Erste Fahrt (Update!)

Der neue VW Golf GTI Clubsport S ist mit seinen 310 PS und 380 Newtonmetern ohne Zweifel der neue Rekord-GTI. Besonders schnell wird der Kompaktsportler mit neuen Michelin Pilot-Sport-Cup 2-Reifen.



Der neue VW Golf GTI Clubsport S hat sich nicht nur im Vergleich mit dem Seat Leon Cupra ST (7:58 Minuten) und dem Honda Civic Type R (7:54 Minuten) den Rekord für frontgetriebene Kompaktsportler auf der Nordschleife gesichert. Nein, die in den Asphalt gebrannten 7:49.21 Minuten überbot der neue VW Golf GTI Clubsport S gleich noch einmal selbst – um zwei Sekunden! Bei einer erneuten Rekordfahrt im Herbst 2016, bei besseren Bedingungen als zuvor im Frühjahr. 400 Exemplare des Rekordwagens hat VW nur aufgelegt, die 100 Stück für Deutschland sind bereits lange ausverkauft. Eine Investition von gut 40.000 Euro, die sich lohnt. Nicht wegen der wilden 310 PS oder des Pfunds von 380 Newtonmetern, die ausschließlich per manuellem Schaltgetriebe verwaltet werden, sondern wegen des sensationellen Fahrwerks. Das S hinter dem neuen VW Golf GTI Clubsport ist ein echter Mehrwert. An Vorder- und Hinterachse wurden Sturz und Achsaufnahme neu konfiguriert, Federn und Dämpfung auf Nordschleife getrimmt.

Neuer VW Golf GTI Clubsport S mit neuem Rekord:

Neuer VW Golf GTI Clubsport S ist ein Rekordauto

Der neue VW Golf GTI Clubsport S generiert Abtrieb, Kofferraumboden und Rücksitzbank hat VW aus- und große Bremsen eingebaut. Zusammen mit Alu-Hilfsrahmen an der Vorderachse und eingesparten Dämmstoffen sank das Leergewicht auf knappe 1285 kg – 36 kg weniger als beim Clubsport. Gekrönt wird das neue Set-up mit Michelin-Pilot-Sport-Cup 2-Reifen. Verschmitzten lächelnd steht Rekrodfahrer Benjamin Leuchter bereit, um mit uns im Schlepptau über die Nordschleife zu fahren. Er weiß, was der neue VW Golf GTI Clubsport S kann, gibt die Linie vor – und wir folgen. Unser Test-Golf liegt wie ein Brett, lässt sich auch beim gnadenlosen überfahren der Curbs in der verwinkelten Passage am Hatzenbach nicht aus der Ruhe bringen, setzt Lenkbefehle unmittelbar um, verzichtet auf lästiges Untersteuern. Selbst die extrem schnellen Kurven am Flugplatz oder die Dreifachrechts vor Wehrseifen nimmt der S mit der Präzision eines Supersportlers und bleibt dabei so fahrsicher wie ein normaler Golf TDI.

Neuer VW Golf GTI Clubsport S auf dem Nürburgring:

Technische Daten VW Golf GTI Clubsport S Motor Turbo, Direkteinspr. Hubraum 1984 cm³ Leistung 243 kW/310 PS Verbrauch 7,4 l SP 0 - 100 km/h 5,8 s Höchstgeschw. 265 km/h L/B/H 4268/1799/1481 mm Kofferraumvol. 380 - 1270 l Gewicht 1285 kg Kaufpreis ca. 40.000 Euro

Michael Godde