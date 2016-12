Neuer VW Arteon: Erste Fahrt

VW bereitet als kommendes Konzern-Flaggschiff den Start des neuen VW Arteon vor, der im März 2017 in Genf enthüllt wird und noch vor dem Sommer in den Handel kommen soll. Etwa zehn Prozent teurer als ein Passat, dürften seine Preise bei ...

Der neue VW Arteon will weder der Nachfolger des CC noch ein neuer Phaeton sein, sondern ein komplett eigenständiges Auto, das zwischen den beiden alte Modellen platziert ist. Wir durften den Wolfsburger Erlkönig zum ersten Mal mit Vollgas durch die Wüste fahren.



VW bereitet als kommendes Flaggschiff den Start des neuen VW Arteon vor, der im März 2017 in Genf enthüllt wird und noch vor dem Sommer in den Handel kommen soll. Etwa zehn Prozent teurer als ein Passat, dürften seine Preise bei 35.000 Euro starten. Derweil laden die VW-Manager am Rande der letzten Proberunden im heißen Afrika schon mal zur ersten Fahrt im Prototypen. Zwar basiert der neue VW Arteon genau wie damals der CC auf dem Passat, doch mit dem modularen Querbaukasten als Basis, hat VW den Aerton deutlich weiter von Limousine und Kombi abgerückt. Nicht nur das Design im Stil der Genfer Studie Sport Coupé Concept von 2015 ist völlig eigenständig, sondern auch das Format hat VW verändert: Mit fünf Zentimetern mehr Radstand streckt sich der neue VW Arteon auf 4,86 Meter und überragt den Spießer mit Stufenheck um gute zehn Zentimeter. Und vor allem durften sich die Designer ein bisschen Lust und Leidenschaft erlauben. Während noch beim Passat um jeden Liter Innenraum gerungen wurde, konnten sich die VW-Designer am Arteon für die schönere Linie entscheiden. So buchstäblich gekünstelt der Name wirkt, so schlüssig erscheint das Konzept. Denn der neue VW Arteon ist tatsächlich ein Auto, das deutlich oberhalb des Passat angesiedelt ist und trotzdem irgendwie zu VW passt. Denn wenn man sich die Tarnfolie der letzten Abnahmefahrt wegdenkt, sieht man zwar ein ziemlich feudales viertüriges Coupé auf stolzen 20-Zöllern, doch wenn man einsteigt, erlebt man ein Platzangebot, das so vernünftig ist, wie es sich für einen Ableger von Deutschlands Dienstwagen Nummer 1 gehört. Mehr zum Thema: Alle Infos zum Facelift-Golf

Bildergalerie starten: Neuer VW Arteon



VW Arteon im Video:

Erste Fahrt im neuen VW Arteon

Die Beinfreiheit im Fond ist deshalb größer als in jedem anderen VW-Modell diesseits des chinesischen Phideon, und weil die sensorgesteuerte Heckklappe wie beim Skoda Superb im Dach angeschlagen ist, bietet der neue VW Arteon Kofferraum ohne Ende. Während Hinterbänkler den Aufstieg deutlich spüren, erlebt der Fahrer die Unterschiede zum Passat eher geringer: Ja, die breitere Spur und der längere Radstand lassen den Testwagen etwas ruhiger liegen, wenn er mit hohem Tempo über die einsamen Landstraßen fliegt. Doch sobald man mal kurz die Tarnteppiche hinter dem Lenkrad lupft, sieht man die gleichen digitalen Instrumente wie im Passat und das identische Cockpit mit dem großen Touchscreen hinter der Glaskonsole, der bekannten Klimazentrale und der üblichen Schaltkulisse. Und auch unter der Haube wird es erst einmal nur alte Bekannte geben. Zum Start im Sommer plant VW mit drei Benzinern von 150 bis 280 PS und vier Dieseln von 150 bis 240 PS, wobei die jeweils stärksten Motoren serienmäßig mit Allrad kommen.

Mehr zum Thema: VW Arteon kommt 2017 nach Genf

Neuer VW Arteon will Oberklasse sein ... ein wenig

Zwar sieht der neue VW Arteon tatsächlich nach einem Aufstiegskandidaten aus, doch wird beim Interieur noch mit ein paar Extras gegeizt, die den Unterschied zum Passat unterstreichen könnten. Und auch die Motorenauswahl ist von der Vernunft diktiert. Dabei wünscht man sich nichts mehr als einen Hochleistungsmotor, um den Aufstiegsanspruch des Arteon zu untermauern. 301 km/h sollen in einem V6-Prototypen drin sein, der in der afrikanischen Steppe bereits erprobt worden sein soll. Doch im Vertrieb sei man im Augenblick eher spaßbefreit und schaue daher lieber zweimal hin, ob sich so ein Projekt tatsächlich rechnet. Aber kommt Zeit, kommt vielleicht auch das Zutrauen zurück und der neue VW Artoen klopft bald doch noch mit mehr Nachdruck an die Tür zum Oberhaus.

Mehr zum Thema: VW Atlas in den Startlöcher

Julian Islinger