Neuer Bentley Bentayga Diesel: Erste Fahrt

Mit seinem extrem starken V8 zeigt der neue Bentley Bentayga Diesel im ersten Fahrbericht, dass Sparsamkeit relativ ist und nichts mit Verzicht zu tun haben muss.



Nach Monaten von Negativ-Meldungen schickt sich der neue Bentley Bentayga Diesel gleich auf der ersten Fahrt an, alle schlechten Nachrichten rund um den Selbstzünder aus unseren Köpfen zu blasen. Betrügerische Software, überzogene Emissionen und Kosten, die aus dem Ruder laufen – was hat die PS-Branche in den letzten Monaten gegen den Diesel gewettert! Da wird es höchste Zeit, dass sich mal wieder jemand zum Selbstzünder bekennt. Und wenn das auch noch eine Marke wie Bentley ist, kommt diese Ehrenrettung beinahe einem Ritterschlag gleich. Schließlich ist es das erste Mal in der Firmengeschichte, dass die feinen Briten jetzt im neuen Bentley Bentayga Diesel für Preise ab 174.335 Euro einen Ölbrenner einbauen. Aber Bentley wäre nicht Bentley, wenn sich die Briten für ihren Diesel nicht ein paar Superlative gesichert hätten. Zwar kennt man den 4,0 Liter großen V8 bereits aus dem Audi SQ7 und die Eckdaten von 435 PS und 900 Newtonmeter sind identisch. Doch weil Bentley dem Auto unbegrenzten Auslauf lässt, wird er mit 270 km/h zum schnellsten Seriendiesel der Welt. Ganz nebenbei ist er mit einem Normverbrauch von 7,9 Litern und einem CO2-Ausstoß von 210 g/km auch der sparsamste Bentley aller Zeiten und der erste, der mit einer Tankfüllung mehr als 1.000 Kilometer weit kommt. Zumindest theoretisch.

Erste Fahrt im neuen Bentley Bentayga Diesel

Während man den neuen Bentley Bentayga Diesel von außen an einem deutlich vernehmbaren Knurren und zwei dezenten Plaketten unten auf den Kotflügeln erkennt, muss man innen schon auf den Drehzahlmesser schauen, um einen Unterschied zu merken. Denn genau wie der W12-Motor hält sich der Selbstzünder akustisch vornehm im Hintergrund und lässt sich erst dann vernehmen, wenn man das Pedal ganz ans Bodenblech heftet. Dafür allerdings macht er sich mit einem mächtigen Schub bemerkbar. Denn als wären 900 Newtonmeter nicht schon imposant genug, gipfelt dieser Mount Everest der Drehmomentkurven bereits bei 1.000 Touren und erinnert Firmenchef Wolfgang Dürheimer an die spontane Leistungsentfaltung eines Elektromotors. Das ist schon deshalb ein passender Vergleich, weil der Bentayga tatsächlich auf elektrische Unterstützung setzt – zumindest indirekt. Denn genau wie im Audi SQ7 ist den beiden konventionellen Turbos ein elektrischer Verdichter vorgeschaltet. Er wird von einem 48-Volt-Bordnetz so schnell auf Touren gebracht, dass das Turboloch endgültig Geschichte ist: Wenn die Turbine in 250 Millisekunden mit 70.000 Umdrehungen Druck macht, ist die Beschleunigung beinahe explosiv.

Neuer Bentayga Diesel ist sparsamster Bentley aller Zeiten

Kein Wunder also, dass der neue Bentley Bentayga Diesel trotz seiner 2,5 Tonnen in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 stürmt und auf der Landstraße so elastisch ist, dass Überholen zum Kinderspiel wird. Wo man in den meisten anderen Luxus-SUV erst mal auf eine Lücke warten muss, hat man im Bentley kaum den Blinker gesetzt und ist auch schon am Vordermann vorbei. Zwar sparen die Kunden mit dem Diesel gegenüber dem W12 nicht nur fünf Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer, sondern auch etwa 35.000 Euro. Doch das sieht Firmenchef Wolfgang Dürheimer kaum als Argument: "Unsere Kunden sind zwar sensibel, aber sich nicht beim Preis." Deshalb ist wohl eher davon auszugehen, dass die Ersparnis in die lange Liste von Extras reinvestiert wird. Denn dass man den billigsten Bentley im Programm fährt, damit will sich sicher keiner brüsten.

Thomas Geiger