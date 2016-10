Neuer Audi R8 Spyder: Erste Fahrt

540 PS und ebenso viele Newtonmeter sorgen im neuen Audi R8 Spyder für eine Reizüberflutung! Mit dem offenen Sportwagen wittert Audi wieder Lust und Leidenschaft. Unsere erste Fahrt!



Als erste Premiere unter dem neuen Label Audi Sport rollt der neue Audi R8 Spyder an den Start. Genau wie das Coupé wird auch der neue R8 Spyder von einem wunderbar anachronistischen V10-Sauger mit sündigen 5,2 Litern befeuert. Den aber haben die Entwickler mit doppelter Einspritztechnik, Zylinderabschaltung, Segelfunktion und Start-Stopp-Automatik auf den neuesten Stand der Technik gehoben und nebenbei 12 Prozent sparsamer gemacht. Aber viel mehr als die jetzt 11,7 Liter auf 100 Kilometer interessieren beim neuen Audi R8 Spyder ein paar andere Zahlen: Die jeweils 540 PS und Newtonmeter zum Beispiel, die 3,6 Sekunden für den Sprint von 0 auf Tempo 100 und natürlich die 318 km/h Spitze. Spätestens mit denen rechtfertigt der neue R8 Rypder bei Drehzahlen weit jenseits der 8000er-Marke seinen Platz im Kreis der Supersportwagen. All das macht schon das Coupé zu einem heißen Feger. Doch wer sich für quälend lange 20 Sekunden unter Tempo 50 zwingt und das Dach auf Knopfdruck zwischen Sitzen und Motor unter die Heckklappe faltet, der erlebt diesen Kraftakt noch viel emotionaler und intensiver. Mehr zum Thema: Neue Einstiegsmotorisierung für Audi R8

Audi R8 Spyder fährt 318 Sachen Spitze

Der Motor des neuen R8 Spyder schreit einem sein heißeres Lied von hohen Drehzahlen direkt und ungefiltert ins Ohr, in der Nase kitzelt das unnachahmliche Parfüm aus Straßenstaub, heißem Öl und verbranntem Gummi, auf der Haut brennt die Sonne und an den Haaren zupft der Wind. So wird aus einer schnöden Fahrt ein Erlebnis für alle Sinne. Und schon der Weg ins Büro im neuen Audi R8 Spyder fühlt sich an wie eine Runde auf der Rennstrecke. So heiß der neue R8 Spyder auch sein mag, so wenig kommt man mit ihm ins Schwitzen. Vielmehr schneidet er so präzise, sicher und sauber durch die Kurven – wie ein Operationsmesser, das von der Koryphäe unter den Chirurgen geführt wird. Feinfühlig und bocksteif, federleicht und mühelos flaniert der neue Audi R8 Spyder auf der Ideallinie, als wäre sie ein breiter Boulevard und nicht ein schmaler Grat, der zwischen Wohl und Wehe entscheidet. Dabei hilft dem neuen R8 Spyder – neben dem oft lebensrettenden und manchmal spaßbremsenden Allradantrieb (der heißt noch quattro), der Charakterregelung Drive Select und den drei Performance-Fahrprogrammen für alle Witterungsbedingungen – vor allem die Nähe zum Rennwagen, der zeitgleich entwickelt wurde und 50 Prozent Gleichteile hat. Augenscheinlich wird diese Nähe nicht zuletzt am Cockpit des neuen Audi R8 Spyder, das mit Digitalanzeige, Sportkranz und vier großen Bediensatelliten so konzipiert ist, dass die Augen auf der Straße und die Hände am Lenkrad bleiben können. So bewahrt man mit dem neuen Audi R8 Spyder selbst im heißesten Gefecht einen kühlen Kopf. Heiß wird einem nur ums Herz und nicht unter dem Hintern, der weich in bequemen Sesseln mit integrierten Boxen in den Kopfstützen gebettet ist. Mehr zum Thema: Neue Audi RS 3 Limousine

Neuer R8 Spyder kostet 179.000 Euro

So scharf, schnell und stark der neue R8 Spyder auch sein mag: Den Markt wird Winkelmann mit dem offenen Zweisitzer alleine nicht drehen können. Wahrscheinlich auch nicht mit den sieben anderen neuen Modellen von Audi Sport, die er für die nächsten 18 Monate angekündigt hat. Doch zumindest innerhalb der eigenen Firma geht von dem neuen Audi R8 Spyder ein wichtiger Impuls aus. Denn während die letzten Neuheiten vom A4 bis zum Q5 absolut makel- und deshalb irgendwie auch reizlos waren, gibt es beim neuen R8 Spyder gleich eine Reizüberflutung: Der Fahrtwind reißt stürmisch am Haupthaar, der hoffnungslos unvernünftige Zehnzylinder lässt die Ohren klingeln und die Audi-Fahrer wachen reihenweise aus dem Tiefschlaf auf. Wo die anderen Premieren im Zeichen der Ringe zuletzt an die Streber in der Schule erinnert haben, will mit dem neuen R8 Spyder endlich wieder jeder tanzen. Vielleicht wird das Auto so zu dem Weckruf, den Audi so dringend braucht. Dass der neue Audi R8 Spyder nicht erst beim Fahren die Lebensgeister weckt, sondern einem mit Preisen von 179.000 Euro aufwärts schon beim Händler kräftig einheizt, ist dabei kein Schaden. Schließlich beginnt die Auslieferung des Audi R8 Spyder ungünstigerweise erst im kühlen November. Und entsprechend vorgeglüht, kann man das Auto so vom ersten Tag an offen genießen. Mehr zum Thema: So kommt der neue Audi RS 4

Thomas Geiger