Zugegeben: 18 PS mehr oder weniger liegen bei manchen Automodellen innerhalb der Serienstreuung. Doch bei einem sportlichen Kleinwagen macht diese Mehrleistung schon eine ganz Menge aus – erfahren lässt sich das im Ford Fiesta ST200. Dem Sondermodell zum 40. Geburtstag des Kölner Kleinwagens hat Ford 200 statt der beim Fiesta ST üblichen 182 PS spendiert – und die Auswirkungen sind beim Fahrspaß deutlich spürbar. Das liegt nicht nur am erstarkten 1,6-Liter-EcoBoost-Motor, der per Overboost-Funktion sogar 20 Sekunden lang 215 PS und 320 Newtonmeter bereitstellt, sondern an der nochmals dynamischeren Abstimmung des Kölners: So wurde das Sechsgang-Getriebe für den Ford Fiesta ST200 kürzer ausgelegt, das Fahrwerk sportlicher abgestimmt, und die elektro-mechanische Servolenkung arbeitet noch direkter. Kürzere Lenkarme sowie spezielle Achsschenkel tragen ebenfalls zum sehr agilen Einlenkverhalten der 200-PS-Version bei. Die aktive Fahrdynamikregelung Enhanced Tourque Vectoring (ETVC) bremst bei Bedarf das kurveninnere Rad ab und verbessert die Kurven-Traktion.

Test: Ford Fiesta ST200 beweist Agilität

Für die entsprechend scharfe Optik sorgen die beim Ford Fiesta ST200 exklusive Lackierung in Asphalt-Grau, mattschwarze Alu-Räder im 17-Zoll-Format und rot lackierte Bremssättel. Im Innenraum ist das nachgeschärfte Sondermodell unter anderem an exklusiven Recaro-Sportsitzen mit dunkler Leder-Stoff-Polsterung und einer Plakette auf der Mittelkonsole zu erkennen. Im Test sprintet der Ford Fiesta ST200 0,3 Sekunden schneller auf 100 km/h als der normale ST, wir haben ihn mit 6,9 Sekunden gemessen. Auch die Höchstgeschwindigkeit liegt mit 230 immerhin sieben km/h höher als beim gewöhnlichen ST. Beide Sport-Fiesta liefern ähnlich gute Bremsleistungen ab und unterscheiden sich in puncto EU-Verbrauch nur um 0,2 Liter. Beim Preis liegen 3000 Euro zwischen den Sportlern – eine lohnende Investition, auch weil die Auflage des Ford Fiesta ST200 auf rund 500 Stück begrenzt ist.

Motor R4-Zyl., 4-Vent., Turbo Hubraum 1596 cm³ Leistung 147 kW/200 PS bei 6000 /min Max. Drehmoment 290 Nm bei 2500–4000 /min Antrieb Vorderrad Getriebe 6-Gang, manuell L / B / H 3975/1709/1456 mm Radstand 2489 mm Leergewicht (gemessen) 1193 kg effektive Zuladung 382 kg 0-100 km/h 6,9 s Höchstgeschwindigkeit 230 km/h 100–0 km/h (kalt/warm) 35,5 / 34,8 m Test-Verbrauch 7,7 l S/100 km EU-Verbrauch 6,1 l S/100 km CO2-Ausstoß 140 g/km Grundpreis 24.640 €

