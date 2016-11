BMW M550d xDrive im Test

Test: Stark, schnell und dabei noch erstaunlich sparsam – der BMW M550d xDrive ist der derzeit kompletteste Fünfer im Angebot der Bajuwaren.

Eckdaten PS-kW 381 PS (280 kW) Antrieb Allradantrieb, permanent, 8-Stufen-Automatik 0-100 km/h 4.90 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Preis 80.800,00 €

Fans der M GmbH müssen jetzt stark sein. Gerade erst haben sie den Schock verdaut, dass auch mächtige SUV mit aufgeladenen Benzinern das M-Emblem tragen dürfen, da präsentiert die konzerneigene Sportabteilung das erste Fahrzeug mit einem Selbstzünder unter der Haube. Doch beim Erstlingswerk der neuen M Performance-Linie, dem BMW M550d xDrive, haben die Bayern alle Register gezogen: Drei Turbolader verhelfen dem Dreiliter-Diesel nicht nur zu einer Leistung von 381 PS, noch imposanter fällt das maximale Drehmoment von 740 Nm aus, das im Bereich von 2000 bis 3000 Umdrehungen bereit steht. Mehr zum Thema: Das ist der neue BMW 5er G30

Test: BMW M550d leistet knapp 400 PS bei 740 Newtonmeter

In der Praxis beeindrucken vor allem neben der schieren Kraft das spontane Ansprechverhalten des Diesels bereits knapp über Leerlaufdrehzahl sowie die beispielhafte Drehfreude, mit der der Reihensechser zu Werke geht. Dabei hört sich der Motor unter Last so gar nicht nach einem Selbstzünder an, kernig-sportlich trifft es wohl am besten. Verwaltet wird die Power von der bekannt guten Achtstufen-Automatik, die stets den richtigen Gang parat hält – doch das ist in Anbetracht des gewaltigen Drehmomentangebots auch keine große Kunst. Am besten harmoniert der Antrieb im Fahrmodus Eco Pro, dann nämlich lässt das ZF-Getriebe den Motor stets mit voller Wucht aus dem Drehzahlkeller emporklettern und hält bei eingelegtem achten Gang selbst bei Landstraßentempo und voll durchgetretenem Gaspedal konsequent die höchste Fahrstufe.

In Verbindung mit dem serienmäßigen Allradsystem xDrive bringt der Fünfer die Kraft jederzeit traktionssicher auf den Asphalt. Das straffe, aber dennoch komfortable M Sportfahrwerk prädestiniert ihn als pfeilschnellen Autobahngleiter und ist weit entfernt von der sportlichen Härte, die den M5 kennzeichnet. Querdynamisch hält der BMW M550d xDrive ebenfalls Respektabstand zum Über-Fünfer, dafür sorgt schon das hohe Fahrzeuggewicht von über zwei Tonnen. Doch von so viel Masse zeigt sich der Triturbo vollkommen unbeeindruckt. Auf Tempo 100 sprintet der BMW in 4,9 Sekunden, die Spitze von 250 km/h geht ihm spielerisch von der Hand. Die Bremsen zeigen sich der Leistung des Motors mehr als ebenbürtig: Mit kalten Stoppern steht die Fuhre nach 35,5 Metern, mit warmen Scheiben sogar noch einen Meter eher.

Ohne Reue: BMW M550d bietet hohen Fahrspaß

Der Spruch „Leistung kostet“ trifft im Fall des M550d nur teilweise zu. Zwar flossen im Test durch die sechs Piezoventile mit durchschnittlich 8,9 Litern deutlich mehr als vom Hersteller angegeben (EU-Verbrauch 6,3 Liter), doch in Relation zu den gebotenen Fahrleistungen ist der gemessene Wert mehr als akzeptabel. Schade, dass die Start-Stopp-Automatik den Motor mit einem spürbaren Ruck ausgehen lässt. Zudem würden wir uns wünschen, dass der Fahrer wie etwa bei Modellen von Audi und Mercedes die Möglichkeit hat, den Motorstopp durch einen nur leichteren Druck aufs Bremspedal zu verhindern – praktisch, falls es bei einem Stopp gleich wieder weiter geht. Doch das ist das Einzige, was uns amstörte, denn für stolze 80.800 Euro bekommt der Kunde das derzeit wohl kompletteste Modell der Fünfer-Baureihe.