BMW M3 (F80): Test

Die Rückkehr zum Reihensechszylinder war beim BMW M3 (F80) eine goldrichtige Entscheidung – wie der erste Test zeigt.



Das technische Downsizing hat nun also auch die bayrische Sportikone schlechthin ereilt – den BMW M3. Einen Grund, dem hochdrehenden Achtzylinder des Vorgängers hinterherzutrauern, gibt es allerdings nicht. Der neue, doppelt aufgeladene Reihensechszylinder scheint eine direkte Symbiose mit dem Hirn des Fahrers einzugehen, dermaßen spontan hängt das Triebwerk am Gas. Jede noch so kleine Pedalbewegung wird vom BMW M3 unmittelbar in Vortrieb umgesetzt – und zwar überaus rasant, wie die Beschleunigungswerte zeigen. Aus dem Stand sprintet der M3 in 4,4 Sekunden auf 100 km/h. Bis 200 km/h dauert es lediglich 13,4 Sekunden. Dank der direkten und gefühlvollen Lenkung offenbart der BMW M3 zudem ein ausgeprägtes querdynamisches Talent und meistert Kurven mit extrem hohen Geschwindigkeiten.

BMW M3: Biturbo-Sechszylinder mit 431 PS ersetzt V8

Dabei bleibt der BMW M3 stets gutmütig. Selbst mit deaktivierten Fahrhilfen ist er gut zu beherrschen. Der Übergang in den instabilen Fahrzustand, sprich: den Drift, geht fließend und ohne jedwede Unberechenbarkeit vonstatten. Die optionale Karbon-Keramik-Bremse (7300 Euro) hält das Temperament des Überfliegers stets sicher im Zaum. Der neue M3 ist jedoch nicht nur ein ernsthaftes Sportgerät, sondern dank der guten Komforteigenschaften absolut langstreckentauglich. Zudem bietet er alle von der herkömmlichen 3er Limousine bekannten Vorzüge – dazu zählen das ordentliche Platzangebot, ein praxistauglicher Gepäckraum und die intuitive Bedienung. Selbst der Verbrauch des BMW M3 geht mit durchschnittlich 11,7 Litern pro 100 Kilometer für einen 431-PS-Sportler in Ordnung.



TECHNIK



BMW M3 2014

Motor R6-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo, Direkteinspritzung Hubraum 2979 cm3 Leistung 317 kW / 431 PS bei 5500 - 7300 /min Max. Drehmoment 550 Nm bei 1850 - 5500 /min Getriebe 7-Gang, Doppelkupplung (opt.) Antrieb Hinterrad Fahrwerk v.: McPherson-Federbeine, Querlenker,

Zugstreben, Stabilisator;

h.: Mehrfachlenkerachse, Federn, Stabilisator;

rundum: adapt. Dämpfer;

DSC (ESP) Bremsen rundum: innenbelüftete Karbon-Keramik-Scheiben (opt.); ABS; Bremsassistent Bereifung (opt.) v.: 255/35 R 19 Y; h.: 275/35 R 19 Y;

Michelin Pilot Super Sport (opt.) Felgen v.: 9 x 19; h.: 10 x 19 (opt.) L/B/H 4671/1877/1424 mm Radstand 2812 mm Leergewicht/Zuladung 1617 / 483 kg Anhängerlast gebr./ungebr. - / - Kofferraumvolumen 480 l Abgasnorm Euro 6 Typklassen HP 18/VK 30/TK 32 Messwerte 0-100 km/h in 4,4 s Höchstgeschwindigkeit 1 280 km/h 2 (abgeregelt) Bremsweg 100-0 km/h kalt/warm 33,4/33,2 m Verbrauch 11,7 l S/100 km EU-Verbrauch 1 8,3 l S/100 km CO 2 -Ausstoß 1 194 g/km Grundpreis 71.500 Euro

¹ Werksangaben

2 mit M Driver's Package (2450 Euro)

Marcel Kühler