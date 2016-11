Hyundai i30: Lesertest-Aktion

Hyundai und die AUTO ZEITUNG laden Sie ein, den i30 während seiner Präsentation am 21. und 22. Januar 2017 in Marbella zu testen. Jetzt bewerben!



Die dritte Generation des Hyundai i30 ist eines der interessantesten Fahrzeuge, das im kommenden auf den Markt kommt. Schon das Interesse am neuen Kompaktstar made in Europe während seiner Premiere in Paris war riesig. Schließlich ist der i30 spätestens in seiner dritten Generation zum echten Golf-Rivalen gereift. Deutschland ist dabei für Hyundai der größte und wichtigste Markt in Europa. Deshalb setzen die Koreaner und die AUTO ZEITUNG auf Ihre Meinung und laden fünf Leser inklusive Begleitung ein, um mit uns am 21. und 22. Januar 2017 ins sonnige Andalusien zu reisen. Während der dort stattfindenden ersten Fahrvorstellung haben Sie Gelegenheit, den i30 auf Herz und Nieren zu prüfen. Auf ausgesuchten Teststrecken durch das wunderschöne Umland von Marbella werden Sie ausgiebig Zeit finden, den i30 intensiv zu testen.

Der Hyundai i30 stellt sich dem großen Lesertest

Neben den gesammelten Fahreindrücken sind uns vor allem Ihre Erkenntnisse im Umgang mit dem beim neuen i30 umfangreichen Multimedia- und Assistenzsystem-Angebot sehr wichtig. Die von Ihnen gesammelten Erfahrungen während der Testfahrten mit unterschiedlich motorisierten Modellen können Sie vor Ort mit Experten von Hyundai und AUTO ZEITUNG diskutieren. Haben wir Ihre Lust geweckt, ein Wochenende in die Rolle der Testabteilung zu schlüpfen? Dann bewerben Sie sich mit dem Coupon aus dem aktuellen Heft (26/2016, Seite 131) oder per E-Mail an lesertest[at]autozeitung.de bei uns. Die An- und Abreise am 21. und 22 Januar 2017 nach Marbella organisiert Hyundai. Auch vor Ort sorgt das Team der koreanischen Marke für Ihr persönliches Wohl.

Teilnahmebedingungen:

Mindestalter 18 Jahre, gültiger Führerschein. Die Teilnehmer werden unter allen Einsendungen ausgelost. Nicht teilnehmen dürfen Mitarbeiter der AUTO ZEITUNG sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 06.01.2017.

